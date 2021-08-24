Приветствуем вас на сайте CarsBike.ru!

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Сайт CarsBike посвящен авто и мото технике. Здесь каждый посетитель найдет для себя много нового и интересного. Оставляйте отзывы, пишите комментарии, решайте билеты ПДД онлайн, читайте самые актуальные новости, просматривайте обзоры и скидки на автомобили!

Новый Kia k5 2021-2022 салон, цены, отзывы, обзор и фото

Kia K5 2021 года: первый тест

24 Август 2021

Новый Додж Дюранго 2021-2022

24 Август 2021

Chrysler 300 2021

24 Август 2021
Новинка от Мазда 2021

В России появится новинка от Мазда

3 Декабрь 2020
Новый Киа Рио 2020

Новый Киа Рио 2020 – старт продаж, ос...

6 Сентябрь 2020
Лада Ларгус Квест

Старт продаж и характеристики новой Л...

6 Сентябрь 2020

Какой провод отсоединить от аккумулятора АКБ первый

Какую клемму аккумулятора отсо...

Как правильно снимать и устанавливать клеммы аккумуляторной батареи на автомобиле, чтобы избежать повреждений? Давайте разберемся!Снятие проводов...
21 Декабрь 2021
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Что такое PCM ECM ECU TCM

Модуль PCM ECM ECU TCM

Когда речь идет о модулях управления в автомобилях, существует множество различных определений. Вот разница между PCM, ECM, ECU и TCMPCM против Ecm против...
8 Декабрь 2021
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Где находится номер двигателя Нивы

Где находится номер двигателя...

Номер двигателя Нива и Нива Шевроле нужны по многим причинам. В большинстве случаев это манипуляции по регистрации и снятию с учета автомобиля. Зачем...
5 Декабрь 2021
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Где находится номер двигателя Форд Транзит

Где находится номер двигателя...

Заводская табличка с номером VIN находится на левой стороне панели приборов. 2. Табличка с номером VIN находится справа в средней колонке. Где находится...
5 Декабрь 2021
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P0014 Код неисправности

Код неисправности P0014 появляется в памяти неисправностей блока управления двигателем, когда возникает проблема с синхронизацией распределительного вала...
24 Август 2021
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P0445 код ошибки

Код P0445 появляется в памяти блока управления двигателем, когда он распознает что-то не так с клапаном управления продувкой.   Существует несколько...
24 Август 2021
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